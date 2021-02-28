Кардиологи предупредили об опасности весенней погоды

Перепады температуры и давления в конце зимы могут быть опасны не только для метеозависимых россиян. Перепады в пять-шесть градусов опасны даже для здоровых людей.

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с URA.RU перечислил группы людей, состояние которых наиболее зависимо от погоды. Он также подчеркнул, что нужно следить не только за реальной температурой, но и тем, как она переносится.

В группе риска Хорошев назвал детей пяти-шести лет, у которых еще не отрегулирована система терморегуляции организма. Она также нарушается у женщин в менопаузе.

Перепады температуры опасны для людей старше 60 лет и пациентов с любыми хроническими болезнями. Пристальное внимание своему здоровью следует уделить тем, кто страдает пониженным или повышенным давлением, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению директора Уральского института кардиологии Яна Габинского, на метеомобильность людей повлиять невозможно. Но если соблюдать определенные правила, можно привести организм в норму после периода температурной нестабильности.

Следует исключить продолжительные прогулки и физические нагрузки. Людям с больным сердцем лучше вообще не выходить из дома во время резких перепадов температур. Пациентам с нестабильным давлением надо вовремя принимать препараты от гипертонии. Кроме того, сердечникам и гипертоникам лучше не выходить резко на улицу из подъезда и наоборот.

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