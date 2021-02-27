Москвичам предсказали слякоть до середины апреля

В Москве из-за оттепели появилась слякоть, а так как март фактически является зимним месяцем, ожидается выпадение значительного количества снега. Поэтому слякоть в столице сохранится до середины апреля.

Об этом газете «Вечерняя Москва» рассказала главный специалист столичного метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова.

«Мы предполагаем, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта, а там, если будет теплое начало апреля, он быстро растает», — уточнила Позднякова.

Она добавила, что слякоть с тающими водами прекратится в столице, скорее всего, только в апреле.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что выпавший на выходные снег к началу следующей недели подмерзнет и превратится в гололедицу.