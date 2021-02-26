«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности начал действовать в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: „желтый“ — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в российской столице и Подмосковье до 09:00 27 февраля. Предупреждение о гололедице действительно в Москве до 22:00 субботы, в Московской области — до 12:00 субботы.

Днем в пятницу +3…+4, ночью — около +2 градусов. Будет пасмурно, временам дождь. В ночные часы возможен снег.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, потепление в московском регионе продолжится до конца месяца. Все ближайшие дни жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода. Солнца не предвидится.

В ночь на воскресенье, 28 февраля, прогнозируются заморозки. Температура воздуха составит −3…−8 градусов, днем — от 0 до +2 градуса. Вильфанд предупредил о сильной гололедице.