Больше 30 тыс. кубометров загрязненной воды собрали после разлива топлива под Норильском

Спасатели собрали еще почти две тысячи кубометров смеси нефти и загрязненной воды под Норильском после разлива дизельного топлива. Всего с начала ликвидации ЧС собрано более 30,6 тысячи кубометров.

Представитель оперативного штаба рассказал журналистам, что больше всего топлива собрали в акватории реки Амбарная — 1216 кубометров за сутки и 24 827 кубометров всего с начала работ. Об этом сообщил ТАСС.

Красноярский главк МЧС опубликовал новые фотографии и видео с места сбора топлива. Там рассказали, что применяют специальные нефтесборные системы, работающие по принципу пылесоса.

Источник: ГУ МЧС по Красноярскому краю

«Среди применяемого оборудования в зоне ЧС — боны с увеличенной высотой стенки. Они установлены в наиболее сложных участках для подстраховки и недопущения возможного перелива загрязнений. <…> Также на месте сбора топливно-водяной смеси установлены пороговые нефтесборные системы», — рассказали в МЧС.

Кроме очистки водоемов, спасатели занимаются грунтом. За сутки вывезли более 8,6 тысячи тонн загрязненной почвы. Всего с начала операции — более 84 тысяч тонн. Где нет возможности собрать грунт, его обрабатывают с помощью специального сорбента.

На месте разлива топлива работают 705 человек и 303 единицы техники.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация топливного бака, вылилась часть топлива. Из-за происшествия в грунт и воду попало около 21 тысячи тонн топлива. Загрязнены оказались реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.