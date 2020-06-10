За ЧС в Норильске наблюдают из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» организовала космический мониторинг разлива дизельного топлива в Норильске.

Российская орбитальная группировка ежедневно следит за этим районом и передаёт в МЧС данные дистанционного зондирования Земли. Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли приступил к мониторингу ещё 2 июня. По информации на 10 июня осмотрено более 88 тысяч км2, это 24 маршрута съёмки.

4 июня была активирована Международная Хартия «Космос и крупные катастрофы», чтобы ситуацию в Норильске могли наблюдать и иностранные спутники участников Хартии. В мониторинге загрязнённого района приняли участие 14 космических аппаратов — из Аргентины, Германии, Канады, Китая, США, Франции, Японии, а также Европейского космического агентства. К 10 июня в МЧС России были переданы иностранные данные общим объемом около 1,5 миллиона квадратных километров (75 маршрутов съемки).

Вся полученная информация оперативно передаётся в МЧС России, а также губернатору Красноярского края, в Росгидромет, Росгвардию и другие заинтересованные органы власти. Осуществляется тематическая обработка данных для создания аналитических информационных продуктов.

На данный момент в ликвидации разлива нефтепродуктов участвуют около 700 специалистов из МЧС, «Норникеля», «Газпром нефти», «Транснефти». По словам вице-президента «Норникеля» Николая Уткина, слаженная работа помогает эффективно бороться с разливом.

«Я хотел бы отметить, эффективность проводимых мероприятий под патронажем МЧС. И отдельная благодарность министерству энергетики».