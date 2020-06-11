Работу спасателей после ЧП в Норильске сняли на видео с вертолета

Спасатели продолжают устранять последствия разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. К работе привлекли дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России. Результаты труда ликвидаторов сняли на видео с воздуха.

На кадрах видны палатки, в которых живут ликвидаторы, и техника. Реки перекрыты боновыми заграждениями. На некоторых загрязненных участках поверхности воды видно секторы, которые уже очистили от топлива.

За минувшие сутки спасатели собрали более 3,5 тысячи кубометров воды с топливом, что нарастающим итогом составляет 12,5 тысячи кубометров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На ликвидации последствий аварии в Норильске работают 687 человек. Привлекли 264 единицы техники.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка топлива из резервуара. Из-за аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня.

Как ранее сообщил Росприроднадзор, по предварительным данным, топливо вылилось из-за просадки бетонной площадки, на которой был установлен резервуар. У него оторвалось дно.