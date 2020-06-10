С места ЧП в Норильске вывезли 30 тысяч тонн загрязненного грунта

«В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 6818 тонн загрязненного поверхностного грунта, или 29 942 тонн нарастающим итогом», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели за минувшие сутки собрали еще более 3,5 тысячи тонн воды с попавшим в нее топливом и обработали сорбентом восемь тысяч квадратных метров загрязненной территории. Всего специальным поглощающим материалом обработали 40,6 тысячи квадратных метров территории.

На ликвидации последствий ЧП сейчас трудится 681 человек. Привлекли 266 единиц техники. Авиационная группировка составляет 10 воздушных судов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка топлива из резервуара. Из-за аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Президент России Владимир Путин ввел в регионе режим ЧС федерального уровня. Начальнику цеха ТЭЦ-3 предъявили обвинение по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».