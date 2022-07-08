Больше 110 деревьев повалил ветер в Подмосковье в четверг

Более 110 деревьев оказались повалены на территории Московской области в результате мощного циклона в четверг, сопровождавшегося штормовым ветром и сильным ливнем. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Накануне в некоторых районах Москвы прошел сильный град, некоторые осадки оказались размером с небольшое куриное яйцо.

Ветер оказался настолько сильным, что движение поездов метро от «Автозаводской» до «Орехова» временно приостановили — деревья упали на открытый участок.

«Желтый» уровень погодной опасности действовал в Москве и Московской области до 22 часов вечера 7 июля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие десять лет москвичей ждет жаркая погода из-за повторяемости волн тепла.