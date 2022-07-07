Москвичам пообещали частую жару в ближайшие 10 лет

Жителей и гостей столицы в ближайшие 10 лет ждет частая жаркая погода. Об увеличении волн тепла в городе сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прежде всего, увеличение повторяемости волн тепла — то есть увеличение повторяемости жаркой погоды. Волна тепла — такое ласковое название, но на самом деле — ох, какое негативное», — привел слова синоптика ТАСС.

Как уточнил Вильфанд, волн тепла становится больше примерно на 40%. Также повышается число оттепелей. Жары будет больше в Москве в ближайшие 10 лет. За последние 30 лет средняя летняя температура в городе выросла на 1,1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра отмечал, что вода в столичных реках и водоемах успела прогреться сильнее, чем в Черном море. Сейчас ее температура составляет около +23…+25 градусов. Искупаться в теплой воде горожане смогут до конца недели.

При этом в Москве продолжается дождливая погода. Днем в четверг, 7 июля, на смену испепеляющей жаре пришла гроза с порывистым ветром. В некоторых районах выпал град, а сильный ливень затопил улицы.