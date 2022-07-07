Движение поездов прервалось на участке Замоскворецкой линии метро

Движение поездов приостановилось на Замоскворецкой линии из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка столичного метрополитена. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент транспорта Москвы.

«Нет движения поездов на Замоскворецкой линии (2) от станции „Автозаводская“ до станции „Орехово“ из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка», — заявили в департаменте.

При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Пассажиров попросили покинуть вагоны, что вызвало столпотворение на станциях, Сеть заполонили фотографии.

Днем 7 июля в Москве выпал град размером с яйцо, а в некоторых районах ветер дул с такой силой, что сломал некоторые деревья.