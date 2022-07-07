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    07 июля 2022, 18:19

    Движение поездов прервалось на участке Замоскворецкой линии метро

    Дептранс: деревья стали причиной остановки поездов по Замоскворецкой линии метро

    Максим Зинкин

    Движение поездов приостановилось на Замоскворецкой линии из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка столичного метрополитена. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент транспорта Москвы.

    «Нет движения поездов на Замоскворецкой линии (2) от станции „Автозаводская“ до станции „Орехово“ из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка», — заявили в департаменте.

    При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

    Пассажиров попросили покинуть вагоны, что вызвало столпотворение на станциях, Сеть заполонили фотографии.

    Днем 7 июля в Москве выпал град размером с яйцо, а в некоторых районах ветер дул с такой силой, что сломал некоторые деревья.