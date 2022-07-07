Движение поездов прервалось на участке Замоскворецкой линии метро
Дептранс: деревья стали причиной остановки поездов по Замоскворецкой линии метро
Движение поездов приостановилось на Замоскворецкой линии из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка столичного метрополитена. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент транспорта Москвы.
«Нет движения поездов на Замоскворецкой линии (2) от станции „Автозаводская“ до станции „Орехово“ из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка», — заявили в департаменте.
При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
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