Град размером с яйцо выпал в Москве. Видео
Сильный град прошел в некоторых районах Москвы
Жители Москвы поделились в соцсетях фотографиями большого града.
В некоторых районах столицы град обычного размера, а в Солнечногорском — размером со сливу.
«Хорошо, что я поставила машину под дерево», — поделилась впечатлениями жительница Москвы.
В некоторых районах под сильным ветром не устояли даже деревья.
Источник фото: телеканал «360»
«Желтый» уровень погодной опасности действует в Москве и Московской области до 22 часов вечера 7 июля.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщала, что дождливая погода в Москве продлится как минимум до конца текущей недели, а температура ниже +30 градусов упадет только с пятницы, 8 июля.
В конце следующей недели столбики термометра покажут +24…+26 градусов.