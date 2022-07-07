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    07 июля 2022, 17:28

    Град размером с яйцо выпал в Москве. Видео

    Сильный град прошел в некоторых районах Москвы

    Максим Зинкин

    Жители Москвы поделились в соцсетях фотографиями большого града.

    В некоторых районах столицы град обычного размера, а в Солнечногорском — размером со сливу.

    «Хорошо, что я поставила машину под дерево», — поделилась впечатлениями жительница Москвы.

    В некоторых районах под сильным ветром не устояли даже деревья.

    Град размером с яйцо выпал в Москве. Видео | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Желтый» уровень погодной опасности действует в Москве и Московской области до 22 часов вечера 7 июля.

    Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщала, что дождливая погода в Москве продлится как минимум до конца текущей недели, а температура ниже +30 градусов упадет только с пятницы, 8 июля.

    В конце следующей недели столбики термометра покажут +24…+26 градусов.