Деньги 14 декабря 2023, 07:11 Золотые резервы России рекордно подорожали Золотые резервы РФ уменьшились на 16 тонн, но подорожали до 151,9 млрд долларов Unsplash

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В ноябре золотые резервы России оценили в 151,9 миллиарда долларов. Это рекордная сумма, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет Центробанка.

Физически золотые запасы государства уменьшились на 16 тонн, до 2315 тонн, однако из-за повышения котировок в стоимостном выражении наоборот возросли на 2,2%. В ноябре их оценили в рекордную сумму — 151,9 миллиарда долларов. Предыдущий максимум фиксировали в октябре, и он составлял 148,7 миллиарда долларов.

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Первое место по объему золотых резервов осенью занимали США, затем шли Германия, Италия, Франция и Россия. Резкое увеличение суммы международных золотовалютных резервов страны фиксировали в январе 2023 года, когда за неделю они увеличились на 2,6 миллиарда долларов. К концу августа стоимость достигла 580,5 миллиарда долларов.

Унция золота с начала 2023 года подорожала на 9,8%, до 2003,9 доллара. Несмотря на это, спрос на слитки возрос, в том числе со стороны физлиц.