Деньги 27 января 2023, 09:00 Золотовалютные резервы России за неделю выросли на 2,6 млрд долларов Золотовалютные резервы России выросли на 2,6 млрд долларов с 13 по 20 января Unsplash

Читать 360tv в

Международные (золотовалютные) резервы России с 13 по 20 января выросли на 0,4%, или 2,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах регулятора, оказавшихся в распоряжении агентства «Прайм» .

«Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил 594,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 миллиарда долларов США <…> под воздействием положительной переоценки», — указано в сообщении.

Реклама

К 13 января объем международных резервов составлял 592 миллиарда долларов.

Золотовалютные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, которые есть в распоряжении Центробанка и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и прочих резервных активов (средств в иностранной валюте). За прошлый год международные резервы страны уменьшились на 8,4%, а исторического максимума — 643,2 миллиарда долларов — достигли 18 февраля 2022 года.