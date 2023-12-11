Деньги 11 декабря 2023, 09:37 Спрос на золотые слитки в России сохранился несмотря на рост цен Аналитик Гришунин: в 2023 году россияне вложатся в 40-50 тонн золотых слитков

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Несмотря на рост цен почти на 10%, спрос на золото в России остался высоким. По итогам 2023 года россияне могут вложиться в 40-50 тонн этого драгметалла, заявил «Ведомостям» управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

С начала года унция золота подорожала на 9,8%, до 2003,9 доллара. Несмотря на это, состоятельные россияне продолжили скупать слитки и вкладываться в драгметалл. Только «Промсвязьбанк» продал в 1,8 раза больше золота, чем за весь 2022 год, — более семи тонн. ВТБ реализовал 23 тонны золота, средний вес одной сделки достиг 17,7 килограмма.

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В прошлом году россияне купили в 15 раз больше инвестиционного золота в слитках, чем в 2021 году, — более 75 тонн. Сергей Гришунин спрогнозировал по итогам 2023 года продажи на уровне 40-50 тонн. По его словам, на рекордный спрос в 2022 году повлияли отмена НДС на покупку этого металла физлицами, перевод зарубежных капиталов в более надежные активы и другие факторы.

Золото наряду с долларом и евро назвали одним из самых надежных видов вложений в 2024 году. Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что цены на драгметалл в нестабильных условиях повысятся.