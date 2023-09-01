Деньги 01 сентября 2023, 15:46 Золотовалютные резервы России выросли на миллиард долларов за неделю

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Международные резервы России на 25 августа 2023 года составили 580,5 миллиарда долларов, увеличившись за одну неделю на миллиард. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что рост объема на 0,2% произошел преимущественно вследствие повышения цен на золото. По данным на 18 августа, объем золотовалютных резервов составлял 579,5 миллиарда долларов.

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Как сообщила газета «Взгляд», высоколиквидные иностранные активы включают средства резервной позиции в МВФ и монетарного золота.