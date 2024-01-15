Деньги 15 января 2024, 18:53 Золотые резервы России обновили максимум по итогам 2023 года Центробанк: доля золота в резервах выросла до рекордных $155,9 млрд РИА «Новости»

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Объем золотовалютных резервов России в декабре 2023 года увеличился до 592,352 миллиарда долларов. По итогам года прибавка составила 16,603 миллиарда в американской валюте. При этом доля золота в накоплениях увеличилась до рекордных 26%, или до 155,9 миллиарда долларов в перерасчете. Об этом со ссылкой на данные Центрального банка сообщило агентство «Прайм».

В реальном выражении золотой запас России увеличился примерно на 35 тонн, часть из которых приходится на монетарное золото.

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Общий золотовалютный запас страны обновил максимальные показатели марта 2022 года.

При расчетах аналитики Центробанка учитывали замороженную часть резервов России в странах Запада, которыми регулятор не может управлять из-за введенных санкций. Фактором, который привел к общему росту резервов, стала из переоценка по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

На минувшей неделе стало известно, что администрация президента США внесла в сенат законопроект об изъятии замороженных активов России в пользу Украины. Речь идет только о небольшой доле, которая хранилась в американских банках и депозитариях.

На этом США не остановились и потребовали принятия такого же решения от Евросоюза, где находится большая часть российских активов. Главным хранилищем замороженных средств российского ЦБ является бельгийский депозитарий Euroclear, который уже получил около трех миллиардов евро дохода от активов России.

Европейские страны выполнять требование США не спешат, так как велик риск подрыва репутации всей финансовой системы блока и оттока частных инвесторов из других стран.

Россия уже объявила, что намерена добиться возвращения средств в международном суде. Центробанк ищет юристов, которые смогут представлять интересы страны в разбирательстве.