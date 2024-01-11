Мир 11 января 2024, 07:41 Белый дом одобрил конфискацию замороженных российских активов Bloomberg: Байден поддержал конфискацию заблокированных активов РФ Unsplash

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Администрация президента США Джо Байдена решила предоставить исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Активы России на сумму в 300 миллиардов долларов планируют передать Украине. Совет национальной безопасности США направил сенату письмо, в котором «в принципе» одобрил законопроект об изъятии заблокированных ценных бумаг.

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«Прогресс в реализации этого предложения был медленным, поскольку Германия и Франция, а также Европейский Центральный банк, обеспокоены, что этот шаг может привести к эскалации конфликта», — указали в издании.

Администрация Байдена собирается согласовать конфискацию активов с союзниками по «Большой семерке», добавило агентство.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о рассмотрении рисков изъятия замороженных российских активов. По ее словам, лидеры G7 прорабатывают возможность конфискации этих средств для дальнейшей передачи их Украине.