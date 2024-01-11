11 января 2024, 07:41
Белый дом одобрил конфискацию замороженных российских активов
Bloomberg: Байден поддержал конфискацию заблокированных активов РФ
Администрация президента США Джо Байдена решила предоставить исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Активы России на сумму в 300 миллиардов долларов планируют передать Украине. Совет национальной безопасности США направил сенату письмо, в котором «в принципе» одобрил законопроект об изъятии заблокированных ценных бумаг.
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«Прогресс в реализации этого предложения был медленным, поскольку Германия и Франция, а также Европейский Центральный банк, обеспокоены, что этот шаг может привести к эскалации конфликта», — указали в издании.
Администрация Байдена собирается согласовать конфискацию активов с союзниками по «Большой семерке», добавило агентство.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о рассмотрении рисков изъятия замороженных российских активов. По ее словам, лидеры G7 прорабатывают возможность конфискации этих средств для дальнейшей передачи их Украине.
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