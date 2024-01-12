Мир 12 января 2024, 16:07 Россия оспорит в суде конфискацию своих замороженных активов на Западе Bloomberg: Россия через суд помешает конфискации своих активов на Западе РИА «Новости»

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Россия намерена обратиться в суд, чтобы не допустить конфискации замороженных активов Центробанка на Западе в пользу Украины. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

По их информации, Россия уже готовит судебный иск. ЦБ приблизился к заключению соглашения с международными юридическими компаниями о представлении интересов РФ в случае разбирательства. Одновременно российские власти заказали экспертные заключения с анализом зарубежного законодательства по соответствующими вопросам.

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Центробанк не стал давать изданию комментарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что заморозка зарубежных российских активов оказалась безрезультатной для его страны. Он также указал на то, что Евросоюз не принял законодательных решений, благодаря которым Украина смогла бы получить пользу от антироссийских санкций. Зеленский заявил, что страна надеется получить все замороженные российские активы за рубежом — около 300 миллиардов долларов.