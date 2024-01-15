Мир 15 января 2024, 14:30 Bloomberg указал на серьезные последствия для ЕС от конфискации активов России Bloomberg: конфискация активов России обернется серьезными последствиями для ЕС РИА «Новости»

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Конфискация замороженных российских активов грозит ответными мерами и фрагментацией финансовых рынков, что больше всего ударит по Европе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Колумнист Лайонел Лоран подчеркнул, что некоторые политики считают этот риск оправданным, поскольку доллар США останется доминирующим.

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«Но европейцы опасаются, что основной удар придется на них», — указал журналист.

По его мнению, менее болезненным может быть решение использовать полученные доходы от замороженных российских активов, но и у этого могут быть последствия.

Страны ЕС и «Большой семерки» заморозили порядка 300 миллиардов евро, принадлежащих России. С января по сентябрь 2023 года депозитарий Euroclear заработал около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании российских активов.

По данным Bloomberg, Россия намерена оспорить конфискацию средств в международном суде. Центробанк ищет юристов, которые бы представляли интересы страны в случае разбирательства.