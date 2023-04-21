Деньги 21 апреля 2023, 10:43 Польский фермер остался без денег из-за Украины Fakt: поставки дешевого технического зерна Украины уничтожили сельское хозяйство Польши Pxhere

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Правительство Польши слишком поздно запретило поставки дешевого технического зерна с Украины. Собственное сельское хозяйство сильно пострадало, фермеры не смогли продать урожай и понесли убытки, пожаловался изданию Fakt Михал Кошарек из Сендзивоева в регионе Великая Польша.

На его складах и в элеваторах остались невостребованными 400 тонн пшеницы, 300 тонн кукурузы, 250 тонн ячменя, около 250 тонн кормового тритикале, около 50 тонн ржи. Еще столько же скоро подрастет в полях. Михал Кошарек, как и многие другие польские сельхозпроизводители, не смог продать урожай из-за поставок некачественного, но дешевого технического украинского зерна.

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«Глядя на портовую инфраструктуру и внутренний спрос, на данный момент нет никаких шансов ликвидировать это зерно. Немногие могли продавать зерно, а те, кто это делал, получали за него гораздо более низкие расценки», — сказал он.

По словам мужчины, правительство просило фермеров подождать, когда цены вернутся на прежний уровень, и пообещало выделить субсидии, но не сделало этого. Только через несколько месяцев после начала поставок министр сельского хозяйства и развития сельских районов Роберт Телюс остановил этот поток. Фермер посчитал, что ограничения ввели слишком поздно.

Эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции объявили также Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что зерно с Украины уже вывезли и эти меры ввели напоказ, чтобы не злить избирателей.