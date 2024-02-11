Мир 11 февраля 2024, 22:44 Польские фермеры атаковали украинские фуры с зерном УНИАН: польские фермеры перешли в атаку на украинцев на КПП Freepik

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Фермеры из Польши стали нападать на украинские грузовики. Демонстранты атаковали их на контрольно-пропускном пункте, сообщило украинское агентство УНИАН.

«Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном на пункте пропуска», — рассказали журналисты.

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Поляки попытались высыпать зерно из машин с помощью «болгарок».

Общепольский протест фермеров начался в пятницу. Демонстранты устроили акции по всей стране — они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Фермеры требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.

В рамках протеста поляки 9 февраля заблокировали движение грузовиков на КПП «Хребене — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин» и «Медыка — Шегини». Участники забастовки на последнем пункте согласились пропускать по одному легковому автомобилю, грузовику и автобусу в час.