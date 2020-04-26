Возврата к прежней жизни нет. Какие отрасли получили толчок для развития во время пандемии

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может пойти на пользу некоторым отраслям. По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, с эпидемией появились условия для развития дистанционного общения и обучения, а также служб доставок.

Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» отметил, что трафик основных провайдеров вырос на 40–50%.

«Это, конечно, взрывной скачок развития этой отрасли, и, возможно, мы уже не перейдем окончательно к прежним формам жизни и учебы, работы. Я думаю, что совершенно по-новому будет осмыслена необходимость иметь офисы и работать в офисах бухгалтериям, юридическим службам», — сказал Кудрин.

Службы доставки тоже себя хорошо чувствуют, ведь рестораны теперь могут обслуживать клиентов только с помощью курьеров. Кудрин признал, что и сам заказывает доставку еды.

Глава Счетной палаты также увидел перспективы для развития систем защиты информации и частной жизни человека. Это связано с тем, что из-за кризиса люди стали в большей степени подконтрольны.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря. В России режим изоляции действует с 28 марта. По информации на 25 апреля, с начала эпидемии в РФ зафиксировали более 74 тысяч случаев заболевания COVID-19.