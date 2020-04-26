    26 апреля 2020, 11:15

    Возврата к прежней жизни нет. Какие отрасли получили толчок для развития во время пандемии

    Юлия Булыгина

    Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может пойти на пользу некоторым отраслям. По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, с эпидемией появились условия для развития дистанционного общения и обучения, а также служб доставок.
    Возврата к прежней жизни нет. Какие отрасли получили толчок для развития во время пандемии

    Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» отметил, что трафик основных провайдеров вырос на 40–50%.

    «Это, конечно, взрывной скачок развития этой отрасли, и, возможно, мы уже не перейдем окончательно к прежним формам жизни и учебы, работы. Я думаю, что совершенно по-новому будет осмыслена необходимость иметь офисы и работать в офисах бухгалтериям, юридическим службам», — сказал Кудрин.

    Службы доставки тоже себя хорошо чувствуют, ведь рестораны теперь могут обслуживать клиентов только с помощью курьеров. Кудрин признал, что и сам заказывает доставку еды.

    Глава Счетной палаты также увидел перспективы для развития систем защиты информации и частной жизни человека. Это связано с тем, что из-за кризиса люди стали в большей степени подконтрольны.

    Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря. В России режим изоляции действует с 28 марта. По информации на 25 апреля, с начала эпидемии в РФ зафиксировали более 74 тысяч случаев заболевания COVID-19.