Официантов и фитнес-тренеров причислили к самым невостребованным из-за коронавируса профессиям

Коронавирус в России понизил спрос на некоторые профессии. Меньше нужны официанты, повара и охранники. Непросто найти работу горничным, секретарям и ивент-менеджерам.

Рекрутинговые компании рассказали РИА «Новости» о ситуации на рынке труда, которая сложилась на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан.

В марте стало меньше вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе. Спрос уже не тот на поваров, администраторов, охранников и уборщиков. За последние три недели востребованность официантов и вовсе упала в 10 раз, отметили в сервисе поиска работы Worki.

Специалисты отмечают снижение числа вакансий медсестер. При этом предлагаемая им зарплата в среднем выросла на 9% и сейчас колеблется в пределах 36 тысяч по стране и 42,3 тысячи — в московском регионе.

С тенденцией согласны эксперты HeadHunter, которые самыми невостребованными профессиями назвали в том числе официантов, ивент- и офис-менеджеров. Непросто устроиться горничным, фитнес-тренерам и секретарям.

В исследовании Института прогрессивного образования говорится, что после пандемии коронавируса, скорее всего, будут сокращения в компаниях, связанных с туризмом, фитнесом, модой, визажем и стационарным общепитом.

По мнению профессора Высшей школы экономики Елены Варшавской, профессии из категории face-to-face останутся самыми востребованными на рынке труда. Обстоятельства, связанные с коронавирусом, на это не повлияют.

Режим нерабочих дней в России продлен до 30 апреля включительно. Президент РФ Владимир Путин в своем очередном обращении к нации подчеркнул, что при этом работодатели должны сохранить зарплаты сотрудникам.

Большинство российских регионов ввели режим самоизоляции. В некоторых из них действуют и другие ограничения. Они коснулись в том числе сферы обслуживания. В Москве и Подмосковье людям не стоит выходить на улицу без крайней необходимости — можно пойти в ближайший магазин или аптеку за продуктами, вынести мусор или погулять с питомцем.

Всего в РФ за сутки выявили 954 новых случаев заражения. В стране инфицировано уже 6343 человека.