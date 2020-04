Данные почти 70 млн пользователей оказались под угрозой

Свыше 69 миллионов владельцев смартфонов скачали на свои устройства приложения, которые портал Cybernews внес в список потенциально опасных. Эксперты сообщили, что они распространялись через Google Play Store.

Речь идет о 101 приложении. Исследователи портала сообщили, что группа из 27 разработчиков, она получила название 2NAD, копировала или воровала чужие программы, которые при запуске требуют доступа к камере или личной информации. По данным экспертов, потенциально опасными, например, являются моды для игр Minecraft (Mod for Minecraft, Mods For Minecraft Animals 2019), метроном (Metronome And Tuner For Instrument), сканер для QR-кодов (QR Code Scanner & Barcode Reader, Product Checker) и многие другие.

Компания Google оперативно отреагировала на поступившую информацию, удалив все приложения кроме одного Video Maker With Music Photos & Text.

Эксперты портала предупредили, что вредоносные приложения могут помочь украсть данные пользователей или загрузить на их гаджеты опасный контент. Злоумышленники получат возможность совершать секретные телефонные звонки, и также собирать данные для продажи на черном рынке.

В начале апреля специалисты Роскачества изучили 18 устройств семи брендов и пришли к выводу, что ни одно из них не может гарантировать полной безопасности персональных данных.