Деньги 15 июня 2023, 09:33 Влияние повреждения Каховской ГЭС на урожай 2023 года оценили в правительстве Вице-премьер Абрамченко заявила, что ЧП на Каховской ГЭС не скажется на урожае в России РИА «Новости»

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В целом урожай России по итогам 2023 года не пострадает от разрушений на Каховской ГЭС и разлива воды. Последствия ощутят регионы в зоне бедствия, сообщила ТАСС вице-премьер страны Виктория Абрамченко.

«Думаю, что нет, [произошедшее с Каховской ГЭС] не повлияет на общие объемы по прогнозу. Но по самообеспеченности этих регионов это, конечно, серьезный удар», — сказала она на полях ПМЭФ-2023.

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По словам Виктории Абрамченко, власти рассчитывали собрать в этих регионах большой объем овощных культур, в том числе картофеля. Ущерб, который нанес сельскому хозяйству разлив Каховского водохранилища, оценят только после того, как вода сойдет.

Удары по Каховской ГЭС нанесли 6 июня, МЧС назвало разрушение ее конструкций чрезвычайной ситуацией федерального характера. Произошел разлив воды, в зону бедствия попали до 40 тысяч человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина подлежит восстановлению, и после того, как сойдет вода, сделают необходимые замеры.