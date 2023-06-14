Власть 14 июня 2023, 11:08 Разрушение Каховской ГЭС признали в России ЧС федерального характера Глава МЧС Куренков: разрушение Каховской ГЭС является ЧС федерального характера РИА «Новости»

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Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области следует приравнять к чрезвычайной ситуации федерального характера в России. Такое заявление сделал глава МЧС Александр Куренков. Его слова появились в официальном Telegram-канале ведомства.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал он на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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МЧС оценило общий ущерб от катастрофы на Каховской ГЭС в более чем 1,2 миллиарда рублей. Правительственная комиссия будет координировать работу по ликвидацию ЧС.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в начале июня. Российские власти заявили, что катастрофа случилась из-за атак ВСУ. В результате этого множество населенных пунктов Херсонской области оказались затоплены. Эвакуация жителей продолжается, за последние сутки удалось спасти еще 142 человека.