Деньги 05 сентября 2023, 13:08 Власти решили ограничить ипотеку с господдержкой — СМИ «Ведомости»: первоначальный взнос по льготной ипотеке повысят до 20% Unsplash

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Правительство России собралось ограничить ипотечное кредитование с господдержкой. Речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15 до 20%, рассказали «Ведомостям» источники.

Кроме того, на 0,5 процентного пункта понизят предельную величину субсидии кредитным организациям.

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«Льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», — сообщил один из информаторов издания.

Основными рисками стали несбалансированность рынка недвижимости и продолжающееся увеличение цен. Ограничение ипотечного кредитования с господдержкой поможет привести спрос в соответствие с темпами предложения.

Льготная ипотека с начала текущего года позволила улучшить жилищные условия 400 тысячам российских семей. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность для увеличения максимальной суммы для многодетных семей, но не во всех регионах.

Ранее стало известно, что российские банки начнут оформлять льготную ипотеку для работников IT-сферы по новым условиям с 9 сентября. Теперь айтишникам в возрасте до 35 лет не нужно подтверждать минимальный уровень зарплаты, чтобы оформить кредит на жилье.