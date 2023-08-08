Власть 08 августа 2023, 19:08 Путин сообщил, что льготная ипотека позволила улучшить жилищные условия 400 тысячам семей в этом году Путин: льготная ипотека улучшила жилищные условия 400 тысяч российских семей в 2023 году РИА «Новости»

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Льготная ипотека с начала текущего года позволила улучшить жилищные условия 400 тысяч российских семей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия», — констатировал он.

Глава государства подчеркнул, что отрасль имеет «чрезвычайно важное значение» как для экономики страны, так и для социальной сферы. Обеспечить себе достойные жилищные условия — задача любой семьи, а государство должно приложить усилия к тому, чтобы обеспечить людям такую возможность, указал Путин.

Глава государства добавил, что показатели в жилищном строительстве в целом хорошие, в частности растет объем вводимых в эксплуатацию многоэтажек. При этом он напомнил, что просил сделать доступнее строительство собственного деревянного домостроения, однако этого до сих пор не произошло, хотя срок ставился до 1 июня. Президент поручил профильным ведомствам завершить работу в этом направлении.