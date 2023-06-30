Власть 30 июня 2023, 23:29 Путин поручил увеличить максимальную сумму льготной ипотеки для многодетных семей Freepik

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Президент России Владимир Путине поручил правительству рассмотреть возможность увеличения максимальной суммы льготной ипотеки для многодетных семей. Исключение составляют столичные регионы — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Правительству предложили повысить максимальную сумму кредита для покупки жилья. При приобретении жилого помещения площадью более 60 квадратных метров сумму льготной ипотеки предложили увеличить до девяти миллионов рублей. Если площадь покупаемого жилья более 80 квадратных метров, то лимит должен быть 12 миллионов рублей.

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Ответственным за исполнение поручения президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина, доклад президенту — до 1 сентября 2023 года.

Программа льготного ипотечного кредитования для многодетных семей действует с 2018 года. По ней семья с тремя и более детьми сможет получить кредит на покупку жилья под 6% годовых, первоначальный взнос составляет от 15%.