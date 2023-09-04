Деньги 04 сентября 2023, 13:42 Стало известно, когда банки начнут оформлять IT-ипотеку по новым условиям Минцифры: банки начнут оформлять IT-ипотеку по новым условиям с 9 сентября РИА «Новости»

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Российские банки начнут оформлять льготную ипотеку для работников IT-сферы по новым условиям с 9 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«Постановление правительства, упрощающее условия льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, начнет действовать 9 сентября», — указали в министерстве.

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Правительство 1 сентября утвердило смягчение условий ипотеки для айтишников в возрасте до 35 лет включительно. Теперь специалистам из этой категории не нужно подтверждать минимальный уровень зарплаты, чтобы оформить кредит на жилье. Для Москвы этот минимум составляет 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ, для городов-миллионников — 120 тысяч, для других населенных пунктов — 70 тысяч.

Кроме того, кабмин утвердил повышение общего кредитного лимита по программе для всех заемщиков. Сумма выросла с 240 до 500 миллиардов рублей.

Получить льготную ипотеку могут сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Максимальная ставка по кредиту — 5% годовых, но в некоторых регионах и банках она может быть еще ниже.