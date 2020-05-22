Власти подсчитали потери Москвы от коронавируса

Москва не получила 68 миллиардов рублей налогов из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений. В то же время власти города уверены, что экономика Москвы чувствует себя лучше многих других благодаря большому потребительскому спросу.

Пресс-служба московского департамента финансов рассказала РБК, что из-за нерабочих дней и ограничений с начала года поступления в городской бюджет налоговых платежей граждан и компаний снизились на 5,3%.

Власти Москвы подсчитали, что в апреле поступления подоходного налога (НДФЛ) снизились на 23,6%, или на 24,1 миллиарда рублей. Но если смотреть на показатели с начала 2020 года, то за счет докризисных доходов первого квартала они даже выросли на 7,2%.

Из-за ограничений на 32,3% упали доходы бюджета от налога на прибыль организаций. В целом за четыре месяца поступления из этого источника снизились на 11,8%, до 338,4 миллиарда.

Издание отмечает, что НДФЛ и налог на прибыль обеспечивают для Москвы почти 85% всех налогов.

Заместитель мэра Владимир Ефимов прогнозирует, что по итогам года столичный бюджет потеряет 600 миллиардов рублей. Для сокращения расходов в Москве приостановили программы по благоустройству, ремонты дорог и городских объектов. Вместо этого средства отдали на перепрофилирование больниц для приема пациентов с коронавирусом и закупку средств защиты.

В то же время Ефимов сказал, что экономика Москвы чувствует себя лучше по сравнению со многими другими городами благодаря диверсификации и большому потребительскому спросу.