Москва потеряла почти 8% доходов по НДФЛ

Ограничительные меры, введенные в Москве для борьбы с распространением коронавируса, повлияли на доходы в бюджет столицы. По НДФЛ они снизились почти на 8%. Речь идет о потере 140 миллиардов рублей.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал в интервью газете «Ведомости», что за четыре месяца, по сравнению с прошлым годом, текущее исполнение бюджета по налогу на доходы физических лиц снизилось на 7,6%.

«Мы закладывали рост 8%. То есть мы уже недополучили почти 16%, это 140 миллиардов рублей», — пояснил Ефимов, назвав цифру существенной даже с учетом столичного бюджета. При этом часть недополученных средств, добавил он, была «осознанным решением» московских властей.

Москва получила только пятую часть от запланированных доходов по НДФЛ. В первом квартале поступления от налога превышали прошлогодние значения на 20%. Несмотря на полученные показатели, делать окончательные выводы пока рано. Полтора месяца были нерабочими, а предприятия получили возможность вообще не платить налоги.

«Реальную ситуацию мы увидим в июле, когда подойдет срок уплаты аванса по налогу на прибыль за третий квартал на основе результатов деятельности во втором квартале», — подчеркнул Ефимов.

Экономика Москвы, заметил он, чувствует себя лучше многих, хотя из-за кризиса в той или иной степени пострадали все отрасли. Он начался с падения цен на нефть, а продолжился ограничениями из-за коронавируса.