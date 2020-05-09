Владельцы ТЦ предупредили о грядущем крахе отрасли

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился в Госудуму с просьбой не принимать подготовленный законопроект, позволяющий арендаторам расторгать договор аренды в одностороннем порядке. В противном случае они предсказали «необратимое разрушение» отрасли без шансов на восстановление.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на направленное в Госдуму и в комитет по бюджету и налогам письмо. Собственники торговой недвижимости сообщили, что в случае принятия документа их ждут дефолтные долги перед банками на два триллиона рублей. Крах отрасли приведет к тому, что без работы останутся и попадут за черту бедности 6,3 миллиона человек. Владельцы торговых центров предположили, что арендаторы начнут шантажировать руководство ТЦ, требуя более выгодных условий договора.

В случае принятия законопроекта придется провести переоценку объектов недвижимости, а эта процедура грозит банкам прямыми процентным потерями в размере 350 миллиардов рублей.

Один из источников издания заявил, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции заполнение торгово-развлекательных центров придется восстанавливать с нуля. Поднять выручки до уровня прошлого года удастся не раньше, чем через 9-15 месяцев после открытия.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предположил, что после окончания пандемии владельцы ТЦ снесут крупные площадки, так как они будут невыгодны. Поддержку получит малый бизнес, который создает больше рабочих мест.