Москва приостановила программы по благоустройству из-за коронавируса

Московские власти пока не будут финансировать программы по благоустройству города. Приостановка связана с эпидемией коронавируса.

Об этом газете «Ведомости» сообщил заммэра столицы по экономике Владимир Ефимов. По его словам, все «непервоочередные инвестиционные проекты» поставлены на паузу.

Заммэра по ЖКХ Петр Бюков подтвердил эту информацию. Строительно-монтажные работы законсервированы, а конкурсные процедуры находятся в стадии ожидания. Эти решения будут действовать до особого распоряжения мэра Сергея Собянина.

Администрация города в этом году планировала заняться благоустройством свыше 40 улиц, набережных и других общественных пространств. Также работы хотели провести в более чем 180 парках и озелененных территориях. На госпрограмму «Развитие городской среды» собирались потратить 119 миллиардов рублей. Сейчас 26,5 миллиарда из них направят на перепрофилирование медицинских учреждений, закупку средств дезинфекции для обработки домов и других общественных мест.

Всего приостановлены проекты на общую сумму в 350 миллиардов рублей. Среди них — праздничные, культурно-массовые, спортивные, деловые, зарубежные мероприятия. Также речь идет о ремонте дорог и городских объектов.

Ранее стало известно, что в Москве бесплатно можно сделать тест на коронавирус или сдать анализ на антитела. Собянин принял такое решение, чтобы выявить как можно больше случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии российская столица лидирует в стране по числу пациентов с COVID-19. По последним данным, 142 824 москвичей заразились 2019-nCoV.