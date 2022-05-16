Турция предложила Евросоюзу свой газ взамен российского

Газ из Восточного Средиземноморья сможет заменить Евросоюзу российский, заявил в интервью Reuters главный советник турецкого президента по внешней политике Ибрагим Калын, сообщило РИА «Новости».

«Турция пытается помочь в этом плане, готова быть частью процесса», — сказал чиновник.

Он надеется, что открытия в области энергетики не вызовут новых трений. На вопрос о разведке газа в восточно-средиземноморском регионе Ибрагим Калын ответил, что буровые работы потребуют времени. В то же время он не исключил импорт газа из Израиля.

Ранее Госдеп США пообещал увеличить поставки в ЕС сжиженного природного газа, несмотря на прогнозы экспертов об «энергетическом кошмаре». Журналисты же сообщили, что в Европе прошло закрытое совещание. На нем обсуждалось, как оплачивать газ из России в обход официального эмбарго.