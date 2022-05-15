СМИ: ЕС разработал план обхода покупки российского газа без нарушений санкций

Европейский союз подготовил план для оплаты российского газа компаниями-импортерами в обход введенных санкций. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, его представили на закрытом заседании.

Документ разрешает открывать европейским компаниям валютные счета в Газпромбанке. После перечисления средств фирмы обязаны сделать четкое заявление, что считают свои обязательства по контракту выполненными и ожидают новых поставок энергоносителя со стороны «Газпрома».

При этом в документе не прописан пункт о рублевых счетах в российском банке, через который должна пройти оплата газа. Ранее официальные лица ЕС заявляли, что открытие такого счета является нарушением санкций. Второй ключевой момент документа предусматривает, что после проведения платежа в евро российская сторона с полученной валютой ничего делать не должна. Как сработают эти два момента, собеседники агентства не уточнили.

По словам источников, мнения представителей стран разделись. Германия, Венгрия, Италия и Франция поддержали введение плана. Польша отметила, что в документе нет никакой юридической ясности. Остальные участники заседания отметили, что непонятно, как быть со счетами в рублях.

Страны Евросоюза обязали оплачивать поставки российского газа в рублях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ предусматривает открытие импортерами валютного и рублевого счетов в Газпромбанке. На первый получатели энергоносителя зачисляют валюту, а после транзакции на второй оплачивают поставки.

После введения новой схемы оплаты от российского газа отказались страны Балтии, а «Газпром» остановил прокачку в Польшу и Болгарию.