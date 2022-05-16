Байдену предрекли «энергетический кошмар» из-за роста цен на газ в США

Рост цен на газ в США привел новому «энергетическому кошмару», с которым столкнулось руководство страны. Это угрожает дальнейшим увеличением инфляции, отметили авторы статьи издания Politico.

Как указано в материале, пока администрация США пыталась бороться с высокими ценами на бензин, в энергетической сфере возникла другая «головная боль» — рост цен на газ.

Цена на бензин в США снова установила новый рекорд — 4,40 доллара за галлон (это порядка 76 рублей за литр — прим. ред.). При этом, как указали авторы статьи, также до самого высокого показателя за более чем десятилетие выросла и стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа.

«[Это] привело к увеличению затрат на все: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», — отмечено в статье.

Цены на природный газ в Штатах выросли более чем в два раза. Для потребителей это не будет слишком заметно, но это поспособствует увеличению инфляции.

Подорожание газа авторы статьи связали с сохранением обычно падающего весной спроса из-за заморозков и сильной жары в разных регионах страны, а также с выходом США на позицию главного газового экспортера в мире.

Экспорт газа администрация главы Белого дома Джо Байдена оценила как полезный «геополитический инструмент». Но это значит, как отмечено в материале, что американцам приходится соперничать за поставки собственных компаний с зарубежными покупателями.

При этом у Белого дома мало рычагов для изменения ситуации с ростом стоимости газа, указали авторы статьи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна увеличила объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы и продолжит их до конца года. Поставки газа, по его словам, станут дополнительной мерой поддержки по введению ЕС эмбарго на поставки российской нефти.