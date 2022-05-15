Госдеп пообещал Европе поставки СПГ до конца года

США увеличили объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы и продолжат их до конца года. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что поставки газа станут дополнительной мерой поддержки по введению странами Евросоюза эмбарго на поставки российской нефти. Американский СПГ позволит компенсировать образовавшуюся нехватку энергии.

«Президент намерен продолжать поставки до конца года, чтобы гарантировать изобилие энергоресурсов на мировых рынках», — заявил Блинкен.

Запрет на поставки российской нефти в страны Евросоюза включили в очередной санкционный пакет. Но его принятие застопорилось, так как против выступили Венгрия, Болгария и Словакия. Руководство трех стран не согласились даже после предложения обеспечить им переходный период сроком четыре года.