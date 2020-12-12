Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Кабмину подготовить соглашения по сдерживанию цен на продукты.

Об этом сообщило РИА «Новости». В пресс-службе правительства рассказали, что Мишустин лично будет отслеживать ситуацию с ценами. Вопрос будет решаться между производителями, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. К 14 декабря ведомства обязали подготовить проекты нормативных актов.

Также будет создана система мониторинга цен на социально значимые товары. Данные для этого предоставят Росстат и Федеральная налоговая служба (ФНС). Этот проект поручено подготовить до 21 декабря Минэкономразвития.

Ранее пользователи соцсетей высказались о новости о том, что Генпрокуратура проверит цены на продукты в регионах. Об этом сообщило агентство Urа.ru. Не все посчитали, что это хорошая идея.