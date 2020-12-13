Путин устроил разнос правительству из-за цен на продукты

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства дал неделю на то, чтобы проблему решили.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря. Запись показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Российский лидер назвал рост цен на макароны, сахар и муку недопустимым и задался вопросом, как долго правительство еще будет экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло.

Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! Владимир Путин Президент России.

Президент указал, что цены на растительное масло выросли на 23,8%, на макароны — на 10,5%, а на хлеб — на 6%.

«А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время», — отчитал Путин участников совещания.

Через день после его замечаний премьер Михаил Мишустин сформировал рабочую группу в составе глав профильных ведомств, чтобы решить вопрос в течение суток. Ретейлеры уже пообещали разобраться со стоимостью продуктов. Россияне снова смогут покупать еду по доступным ценам.