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    13 декабря 2020, 13:12

    Путин устроил разнос правительству из-за цен на продукты

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства дал неделю на то, чтобы проблему решили.
    Путин устроил разнос правительству из-за цен на продукты

    «Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря. Запись показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Российский лидер назвал рост цен на макароны, сахар и муку недопустимым и задался вопросом, как долго правительство еще будет экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло.

    Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки!

    Владимир ПутинПрезидент России.

    Президент указал, что цены на растительное масло выросли на 23,8%, на макароны — на 10,5%, а на хлеб — на 6%.

    «А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время», — отчитал Путин участников совещания.

    Через день после его замечаний премьер Михаил Мишустин сформировал рабочую группу в составе глав профильных ведомств, чтобы решить вопрос в течение суток. Ретейлеры уже пообещали разобраться со стоимостью продуктов. Россияне снова смогут покупать еду по доступным ценам.