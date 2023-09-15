Важное 15 сентября 2023, 13:38 Центробанк снова повысил ключевую ставку ЦБ: ключевая ставка повысилась до 13% годовых РИА «Новости»

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Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов. Она увеличилась до 13% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку <…> до 13,00% годовых», — указали в ЦБ.

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В Центробанке отметили, что инфляционное давление в экономической сфере страны осталось на высоком уровне. Поэтому на ближайших заседаниях будут проводить оценку целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки.

Кроме того, реализовались серьезные проинфляционные риски, среди них — рост внутреннего спроса и ослабление рубля в летние месяцы, сообщил регулятор.

В сложившихся условиях необходимо ввести дополнительное ужесточение кредитных условий, чтобы минимизировать масштаб отклонения инфляции вверх и обеспечить ее возвращение к 4% в 2024 году.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что на заседаниях ЦБ в сентябре не планировали снижать ключевую ставку, которую ранее повысили до 12%. По ее словам, уменьшение возможно только после стабилизации темпов роста цен.

Регулятор 15 августа повысил ключевую ставку. Позже Центробанк указал, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.