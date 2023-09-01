Деньги 01 сентября 2023, 16:02 Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на заседании ЦБ в сентябре Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки в сентябре РИА «Новости»

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На ближайшие заседаниях Центробанка не планировали понижать ключевую ставку, которую ранее увеличили до 12%. Об этом на брифинге заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова привел ТАСС.

«Снижение ключевой ставки на ближайшие заседаниях маловероятно», — сообщила Набиуллина.

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Она напомнила, что ЦБ повысил ставку из-за эскалации рисков инфляции. По словам главы Банка России, снижение возможно после стабилизации темпов роста цен.

«В недавнем повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы.<…> Снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», — объяснила Набиуллина.

Центробанк 15 августа повысил ключевую ставку до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. Следующее заседание, на котором будут рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки, запланировали на 15 сентября.