Деньги 15 августа 2023, 15:54 Банк России допустил дополнительное повышение ключевой ставки ЦБ заявил о вероятности роста ключевой ставки из-за проинфляционных рисков РИА «Новости»

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Текущий уровень ключевой ставки в 12% стал соответствовать произошедшему увеличению инфляции. Но в случае усиления проинфляционных рисков показатель может повыситься. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В сообщении указали, что ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5% — до 12% годовых. При этом регулятор убрал из заявления сигнал о вероятности ее дальнейшего роста на ближайших заседаниях.

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«В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», — указали в Банке России.

В ЦБ подчеркнули, что повышение ставки до 12% нацелено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.

«Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления <...>, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году», — уточнили в регуляторе.

ЦБ сообщил о росте годовой инфляции. Она продолжит повышаться в ближайшие месяцы и по итогам года составит 5-6,5%.

Ранее Центробанк заявил, что курс доллара выше 100 рублей не угрожает финансовой стабильности России.