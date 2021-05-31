ЦБ обязал установить лимит на переводы через СБП не ниже 150 тысяч рублей в день

ЦБ РФ установил для российских банков лимит для переводов через Систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей в день. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Такой лимит позволит повысить доступность переводов для россиян, отметили в ЦБ.

Некоторые кредитные организации занижают суточные лимиты на объем переводов через СБП. Банки должны скорректировать их до 10 июня. Помимо того, участники системы к 1 апреля 2022 года будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплаты покупок с помощью приложения «СБПэй». Оно позволит россиянам расплачиваться в магазинах по QR-коду в любых точках, поддерживающих СБП.

Прежде лимит на переводы через СБП в сутки составлял 50 тысяч рублей.

С середины следующего года переводы по номеру телефона через СБП будут доступны и в Белоруссии.

Ранее в Банке России рассказали о дизайне новых купюр номиналом 100 рублей, которые поступят в обращение в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон, который обязывает банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении «ипотечных каникул».