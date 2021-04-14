Белоруссия подключится к Системе быстрых платежей в 2022 году

Делать переводы в Белоруссию по номеру телефона можно будет через Систему быстрых платежей (СБП) уже в середине 2022 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По ее словам, многие страны на пространстве ЕАЭС развивают систему быстрых платежей. Кто-то уже готов запускать эти системы. ЦБ думает над возможностями взаимодействия.

«На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, — это Белоруссия. Я думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится», — уточнила Бакина. Ее процитировал ТАСС.

Система быстрых платежей дает возможность мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям вне зависимости от того, каким банком они пользуются. Однако важно, чтобы финансовая организация была подключена к системе. На настоящий момент ей пользуются более 200 банков.