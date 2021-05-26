Путин обязал российские банки объяснять причину отказа в ипотечных каникулах

Российские банки обязали объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Поправки были приняты из-за жалоб заемщиков на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул. Теперь финансовые организации обязаны указывать причину отказа. Если отказ был необоснованным, заемщики смогут обжаловать действия банка в досудебном порядке или в суде.

Право на ипотечные каникулы имеют россияне, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Основным ее критерием является снижение дохода более чем на 30%. В этом случае клиенты могут обратиться в банк и попросить предоставить им льготный период на срок не более шести месяцев. В это время они могут либо приостановить выплаты по кредиту, либо уменьшить их размер.

По данным Центробанка, ипотечный долг россиян вырос на 12,2% по сравнению с январем 2020 года. Причиной стала пандемия. Из-за нее доходы многих граждан сильно сократились.