ЦБ РФ рассказал о дизайне новых купюр

На купюрах номиналом 100 рублей появятся крупные цифры, надписи и рельефные метки. О новом дизайне рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

«Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это общемировая тенденция», — рассказал Алексеев «Российской газете».

Пока Центробанк утвердил дизайн 100-рублевой купюры. Ее размер останется прежним, немного изменится оттенок. Объекты, которые будут на оборотной стороне этой банкноты, не раскрываются. Известно, что на лицевой стороне появится Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. В обращение банкноты поступят в 2022 году.

Чаще всего в России подделывают купюры номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Мелкие деньги фальшивомонетчиков особо не интересуют, так как сделать хорошую копию довольно дорого. Однако новые банкноты будут обладать современными элементами защиты, поэтому подделывать деньги станет еще сложнее.