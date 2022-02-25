ЦБ назвал карты, которые прекратят работать с Apple и GooglePay

Карты российских банков, которые подпали под санкции Запада, прекратят работу с сервисами Apple Pay и Google Pay. Такое заявление сделали в Центральном банке России.

В организации также заявили, что россияне не смогут расплачиваться в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг картами подпавших под санкции банков Речь идет о банках группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия».

Вечером 24 февраля американский президент Джо Байден заявил, что Россия встретится с «разрушительными» санкциями за свои действия на Украине. Согласно предварительной информации, американские ограничения затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично главу государства Владимира Путина.

Санкции, которые США ввели против банка ВТБ, никак не отразятся на счетах и вкладах его клиентов. Такое заявление ранее сделали в пресс-службе организации.

Санкции, которые США накладывают на Россию, вряд ли затронут Роскосмос. Об этом «360» ранее заявил заместитель главного редактора журнала «Русский космос», член Академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин.