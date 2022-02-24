Байден заявил, что G7 будет продвигать «разрушительные» санкции против России

Россия встретится с «разрушительными» санкциями за свои действия на Украине. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Американский лидер вечером 24 февраля дал экстренный брифинг. Он посвящен спецоперации, которую Россия начала проводить на Украине утром. Ее цель заключается в демилитаризации территории соседнего государства и защиты жителей Донбасса. Байден заявил, что за эти действия Россия столкнется с жесткими санкциями.

«Лидеры G7 договорились продвигать „разрушительные“ санкции против России», — заявил он.

Кроме того, согласно предварительной информации, американские санкции затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично Владимира Путина. Кроме того, спецслужбы США якобы предложили Джо Байдену варианты проведения «масштабной кибератаки» против России.