«Мы остались независимыми». Эксперт заявил, что санкции США не затронут Роскосмос

Санкции, которые США накладывают на Россию, вряд ли затронут Роскосмос. Об этом «360» заявил заместитель главного редактора журнала «Русский космос», член Академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин.

Эксперт отметил, что США начали накладывать на Россию санкции еще в апреле 2013 года. В следующем, 2014, они серьезно затронули Роскосмос. В тот момент Россия, по его словам, практически лишилась заказов на коммерческие запуски ракет-носителей.

«Мы лишились возможности покупать зарубежные электронные ракетные детали, в том числе и радиационно устойчивые микросхемы. Мы под этими санкциями с 2014 года, и уже сейчас на 90% мы их преодолели», — отметил он.

Маринин добавил, что преодоление Россией санкций вызвало задержку программ и запуска спутников, потерю в доходах от коммерческих пусков. Тем не менее страна успешно выбирается из этой ситуации.

«Мы практически целиком остались независимыми, в то же время МКС сейчас крепко связывает нас и США. Они не смогут обойтись без нас, потому что коррекция орбиты выполняется российскими кораблями „Прогресс“. Маневрами станции управляет наш центр полетов», — добавил эксперт.

Россия, по его словам, зависит от США по электроэнергии и другим программам. Москве не грозят новые санкции США, заявил Маринин. Страна, как отметил он, уже практически их преодолела.